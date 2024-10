PM recupera carga de geladeiras roubada no Parque Novo Grajau – SP

Na manhã de hoje (10), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento, receberam informações via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) de que indivíduos estariam descarregando uma carga de geladeiras roubada pela Rua Figueira Reinberg, Parque Novo Grajau, no interior da comunidade ZR. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram os eletrodomésticos no interior de uma casa em construção.

Foi feito contato com o motorista do caminhão que transportava a carga, o qual já estava na delegacia registrando a ocorrência. Ele compareceu ao local para retirar as mercadorias, todas sem avarias, e informou que a carga estava avaliada em 40 mil reais.