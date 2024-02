PM recupera carga de chapas de aço avaliada em mais de R$127 mil em Regente Feijó

Policiais militares do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) recuperaram carga furtada de chapas de aço, avaliada em mais de mais de R$ 127 mil, neste domingo (25). Dois homens seguem sob investigação como possíveis suspeitos. A apreensão ocorreu em um posto na rodovia Assis Chateaubriand, no município de Regente Feijó, durante a operação Impacto.

A equipe estava em patrulha quando recebeu chamado do colaborador de uma empresa de rastreamento. O homem relatou aos policiais que o veículo correspondia ao rastreamento de um de seus caminhões, um semi-reboque furtado no dia anterior, com carga de chapas de aço. Ele informou não ter certeza se este era o mesmo veículo, pois as placas não batiam.

Com esta informação, os policiais rodoviários realizaram consulta de placa e confirmaram a suspeita do funcionário.

Os agentes foram até o hotel do posto, onde os suspeitos estavam hospedados. Lá apuraram que a dupla foi contratada para levar a carga e o veículo até um destino.

Os suspeitos foram levados até o Plantão Policial de Regente Feijó, onde o caso foi registrado como localização e apreensão de objeto, apreensão de veículo e entrega de objeto.