PM realiza operação no centro de São Paulo para combater roubos e furtos

A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (22) uma operação para identificar motos roubadas que estão circulando pelo centro de São Paulo. O foco das equipes é o entorno da rua 25 de Março, maior centro comercial do país. Os militares também tentam localizar foragidos da Justiça envolvidos em roubos e furtos.

“Essa operação busca contribuir no combate ao crime organizado, garantindo a segurança da população que frequenta o centro da capital paulista”, disse o comandante de motos da 3ª Cia do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), capitão Adélcio Avelino.

Além disso, as equipes também estão reforçando o policiamento para identificar o uso de motocicletas roubadas ou furtadas que são usadas por criminosos e traficantes. A operação acontece hoje especialmente na região da rua 25 de Março, mas irá se estender para outras regiões do centro da capital, nas próximas semanas.

Reforço do policiamento na região central

Em quase dois anos de gestão, a Secretaria da Segurança Pública inaugurou duas companhias da Polícia Militar no centro de São Paulo. Em fevereiro deste ano, foi inaugurada a sede da Força Tática do 7º BPM/M na rua Vitória. A unidade possui atendimento 24h para a população. Já no ano passado, foi inaugurada a sede da 2ª companhia do 7ºBPM/M, que opera na rua Dom José de Barros, na República, também no centro.

A chegada das novas companhias reforça o compromisso da gestão de devolver o centro de São Paulo à população, garantindo a segurança dos moradores e visitantes. Atualmente, mais de 2 mil policiais fazem o policiamento na região.

O policiamento amplia a sensação de segurança da população. “Cada vez que eu vejo um policial na rua renova as minhas esperanças de que as coisas voltem a ficar como a gente espera que esteja. A gente não tem tanto medo”, disse a advogada Terezinha de Jesus Mendonça, de 78 anos, que trabalha no centro da capital paulista.