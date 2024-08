PM prende três e apreende quase 400 kg de maconha em chácara no interior de São Paulo

A Polícia Militar apreendeu quase 400 quilos de maconha em uma chácara no bairro Taquara Branca, em Tejupá, interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (22). Três homens, entre 28 e 34 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Os policiais foram até o local após denúncia que informou sobre uma movimentação suspeita na chácara. Na chegada, os PMs encontraram dois sacos grandes com drogas na parte externa do imóvel.

Durante a vistoria na cozinha e na sala, os policiais localizaram grande quantidade de tijolos de maconha, além de balanças de precisão, cadernos com anotações sobre o tráfico e sacos para embalar a droga. Foram apreendidos, ao todo, 578 tijolos da droga.

Um homem foi preso e encaminhado à delegacia. O dono da chácara foi acionado para prestar depoimento e mostrou o contrato de locação da propriedade.

Os policiais, então, foram até a casa do suspeito responsável pelo aluguel. Ele afirmou que só havia emprestado o nome para um colega que não podia assinar contratos devido à restrição no CPF.

O homem acompanhou os policiais até a casa desse suspeito, onde as equipes encontraram mais porções de drogas e prenderam ele e outro comparsa, que também estava no local, em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1° Distrito Policial de Piraju, que segue com as investigações para encontrar outros envolvidos no crime.