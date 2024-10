PM prende suspeito por receptação e adulteração de veículo em SP

Na manhã desta quinta-feira (17), durante patrulhamento no bairro Grajaú, uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistou, na rua Onze, um indivíduo pilotando uma motocicleta de chinelo. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir.

Após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao verificar os sinais identificadores da motocicleta, como o chassi e o motor, os policiais constataram divergências, confirmando que o veículo possuía registro de roubo.

O suspeito foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde o delegado de plantão formalizou a ocorrência. O indivíduo foi detido e permanece à disposição da Justiça.