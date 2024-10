PM prende suspeito e descobre depósito de drogas com fundo falso em Diadema

Nesta quarta-feira (30), equipe de policiais militares da ROCAM do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante incursão em uma comunidade pelo bairro Casa Grande em Diadema, realizou a prisão de um homem responsável por uma residência, a qual servia para o armazenamento de diversos tipos de drogas.

Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o infrator, porém na vistoria do imóvel os policiais militares localizaram várias sacolas contendo vários tipos de entorpecentes, aparelhos celulares usados, uma maquina de cartão e folhas de papel constando a contabilidade do tráfico, sendo ainda constatado no piso da sala, um fundo falso, contendo diversas drogas escondidas.

Apreensões:

💢 1624 invólucros de maconha;

💢 316 invólucros de cocaína;

💢 469 invólucros de crack;

💢 84 tubos lança perfume;

💢 04 aparelhos celulares;

💢 01 máquina de cartão.

Fatos apresentados no 3º Distrito Policial de Diadema, onde o Delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Tráfico de Drogas, permanecendo o autor a disposição da justiça, sendo as drogas e demais objetos apreendidos.