PM prende suspeito de tráfico e apreende mais de 500 porções de drogas em Operação Verão no Guarujá

A Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas em flagrante e apreendeu mais de 500 porções de entorpecentes no bairro Jardim Primavera, no Guarujá, no litoral de São Paulo. A ocorrência foi nesta segunda-feira (18), durante a terceira fase da Operação Verão.

Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento na região, quando perceberam uma movimentação estranha. Durante a averiguação, os policiais notaram um homem retirar algo de uma sacola, entregar para uma pessoa e receber dinheiro em troca.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito soltou a sacola no chão e saiu andando, mas os agentes conseguiram abordá-lo. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com o homem, porém, ao verificar o saco que ele carregava, foi localizado 307 tubos de cocaína, 190 pacotes de crack, 73 pacotes de maconha, 14 porções de haxixe, além de R$ 232 e uma balança de precisão.

Com o flagrante, o suspeito foi preso por tráfico de drogas e levado ao Departamento Policial sede de Guarujá, onde o caso foi registrado.

Mais um suspeito de tráfico preso no Guarujá

Ainda na manhã de hoje, outro suspeito de tráfico foi preso na Vila Pae Cará, no distrito Vicente de Carvalho, em Guarujá.

Durante patrulhamento, os agentes visualizaram um homem escondendo uma sacola em uma mureta. A abordagem foi realizada e os policiais encontraram dinheiro com o suspeito. Ele foi questionado sobre a venda de entorpecentes e negou qualquer envolvimento.

Posteriormente, os PMs verificaram a sacola e encontraram maconha, crack e cocaína, bem como quase R$ 200 em notas diversas. Questionado, ele confessou que vendia entorpecentes na região porque precisava do dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido até o 2° Departamento Policial do Guarujá, onde o caso foi registrada.