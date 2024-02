PM prende suspeito de participação em latrocínio de tenente ocorrido em maio de 2023

A Polícia Militar prendeu em flagrante por furto de veículo um foragido da Justiça de 23 anos, por volta das 12h desta quarta-feira (21) no bairro São Mateus, na zona leste da capital paulista. De acordo com as informações apuradas, o homem é suspeito pelo latrocínio que vitimou um tenente da PM, em maio de 2023, no bairro da Vila Prudente, na zona norte da capital.

Os policiais militares estavam em patrulhamento na região quando viram o indiciado conduzindo uma motocicleta no contrafluxo. O jovem quando viu os policiais iniciou fuga, porém foi acompanhado por alguns minutos e detido no momento em que perdeu o equilíbrio e caiu da moto.

Durante a abordagem os PMs não encontraram nada de ilícito com o indicado, entretanto, ao pesquisarem o nome dele no sistema, foi verificado que o mesmo era foragido da Justiça pela morte do tenente, além disso foi verificado também que a motocicleta que ele conduzia foi furtada no bairro do Aricanduva, zona leste da capital paulista.

Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta foi devolvida à vítima e o caso foi registrado no 49° DP (São Mateus).

O latrocínio

Um policial militar, de 50 anos, morreu após uma tentativa de assalto, na tarde do domingo 14 de maio de 2023, no bairro Vila Prudente, região norte da Capital. Na ocasião dos fatos, policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Santo André capturaram um homem, de 25 anos, suspeito pelo crime. Ele foi encontrado dormindo em seu imóvel onde também foram apreendidas armas e drogas. O caso foi investigado por meio de inquérito na DISE de Santo André e remetido ao Poder Judiciário em 5 de julho do ano passado.