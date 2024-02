PM prende seis e apreende mais de 2,4 mil de drogas em Botucatu

Quatro homens, com idades entre 19 e 29 anos, e duas mulheres, de 23 e 32 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (14) em Botucatu, interior de São Paulo. Na ocasião, mais de 2, 4 mil porções de drogas foram apreendidas, junto com uma pistola 9mm.

Policiais militares das Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam uma denúncia sobre um suspeito que usava um veículo por aplicativo para levar drogas ao bairro Cohab 3. Durante patrulhamento, os policiais viram o carro indicado e fizeram a abordagem. Além do motorista, o veículo era ocupado por um casal com uma criança, que estavam no banco de trás.

Dentro do carro, foi encontrada uma sacola com 560 porções de crack e 467 de cocaína, já embaladas para a venda. As drogas eram do casal, que informou o local onde retiraram os entorpecentes e levou a polícia até lá. Já o motorista, por não ter envolvimento com o crime, foi liberado.

Os policiais foram até a residência e encontraram outras quatro pessoas. Dentro do imóvel, foram encontradas 950 pedras pequenas e uma pedra bruta de crack, 510 porções de cocaína, além de três tijolos de maconha e mais três porções a granel da droga. Os policiais também acharam R$ 3,2 mil em espécie e uma pistola 9mm, com três carregadores e 42 cartuchos íntegros, escondida na gaveta de um quarto.

O casal que estava no carro e as quatro pessoas encontradas na casa foram indiciados e conduzidos à Delegacia Seccional de Botucatu, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.