PM prende quase 700 pessoas e apreende mais de 600kg de entorpecentes durante Carnaval em SP

A Polícia Militar prendeu quase 700 pessoas, entre elas 175 foragidas da Justiça, durante a Operação Carnaval. A ação reforçou o policiamento nas ruas com 15 mil homens, em 6 mil viaturas, para garantir a segurança dos paulistas em todo o estado, não só nos quatro dias do feriado prolongado, mas também durante o pré (3 e 4 de fevereiro) e pós-carnaval (17 e 18 de fevereiro).

Além das prisões, os policiais também apreenderam mais de 600 quilos de entorpecentes e retiraram das ruas 48 armas de fogo ilegais.

As prisões e apreensões são resultado do forte esquema de segurança montado pela PM, que foi acompanhado em uma sala de gerenciamento com todos os órgãos envolvidos com o Carnaval em São Paulo.

Outro importante resultado da ação durante todo o período da Operação Carnaval foi a queda de 13% nos roubos de celulares, e de 55% nos furtos, em comparação com os mesmos períodos do ano passado.

“No ano passado, já tínhamos conseguido bater a meta de proporcionar à população um carnaval mais seguro dos últimos tempos. Neste ano, conseguimos ir além. Montamos um megaesquema de segurança, com planejamento estratégico e integrado, e os números mostram a efetividade da polícia em proporcionar mais segurança e tranquilidade a todos os cidadãos”, destacou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Modalidades de policiamento

Além do policiamento a pé, também foi realizado o patrulhamento aéreo com o helicóptero Águia da PM e drones. Policiais à paisana também foram empregados para identificar no meio dos foliões possíveis criminosos.

Para a operação, além dos batalhões de área, a PM também mobilizou as unidades especializadas, como o Choque e a Cavalaria, para aumentar o policiamento e inibir crimes nos bloquinhos de carnaval na capital paulista e em outras regiões.

Nas rodovias, a PM Rodoviária se empenhou para garantir a segurança dos cidadãos que escolheram viajar. Já no litoral paulista, destino muito procurado durante o feriado prolongado, também houve reforço nas ações de policiamento ostensivo.