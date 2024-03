PM prende quadrilha e recupera joias, celulares e dinheiro no centro de São Paulo

Três homens, de 24, 37 e 39 anos, e uma mulher, de 36, foram presos suspeitos de realizarem uma série de roubos na região central de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (27). Com o grupo, a Polícia Militar apreendeu mais de R$ 4 mil, oito celulares, quatro relógios, uma pistola, além de valores em dólares e diversas joias de prata e ouro que haviam sido roubados de uma joalheria na zona oeste horas antes.

Policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) realizavam uma operação contra venda de celulares roubados. Durante averiguação em um estabelecimento no centro da capital paulista, os agentes abordaram dois homens, sendo um deles procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

As equipes encontraram um celular roubado no bolso de um dos suspeitos, bem como duas chaves de carro. A dupla conduziu os policiais até o primeiro veículo, estacionado nas imediações do centro, onde foram encontrados mais três aparelhos celulares roubados.

No segundo carro, que estava na estava estacionado em frente a uma casa abandonada na região do Lauzane Paulista, na zona norte, a polícia localizou uma arma de fogo. Os agentes decidiram averiguar o imóvel. Lá, eles encontraram um casal, com mais celulares, relógios e notebooks roubados.

Outra equipe da polícia foi acionada para prestar apoio na averiguação. A casa armazenava as joias roubadas, dinheiro em reais e dólares, bem como notas antigas de diversos países, entre eles Paraguai, Argentina e Chile.

O dono da joalheria e os responsáveis pelos celulares roubados foram contatados. Eles confirmaram o crime e recuperaram seus bens.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia e permaneceram presos, sendo que dois dos suspeitos já eram egressos do sistema prisional. O caso foi registrado no 13° Distrito Policial, da Casa Verde, como roubo, extorsão, receptação e captura de procurado.