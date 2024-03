PM prende homem suspeito de envolvimento na morte de turista holandês na capital paulista

Policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão detiveram um homem apontado como um dos envolvidos na morte do holandês Hessel Hoeskstra. O suspeito foi preso na tarde desta quinta-feira (8), na região da Sé, zona central da capital.

Durante patrulhamento com foco em coibir crimes contra vida e patrimônio, as equipes se depararam com o indivíduo. Os policiais desconfiaram do homem, que tinha características similares às do envolvido. Após consulta aos sistemas criminais, foi possível comprovar a identidade do detido.

O caso está sendo registrado no 8º DP.

O crime

Um homem holandês, de 58 anos, morreu após ter sido roubado, na noite de sexta-feira (26/01), por volta das 22h, na Rua Peixoto Gomide, no Jardim Paulista, região central de São Paulo.

Segundo um amigo da vítima, de 47 anos, eles estavam realizando atividades turísticas quando foram abordados por um grupo, que tentou roubar a corrente do mais novo. A vítima tentou impedir a ação dos assaltantes, mas acabou caindo e batendo a cabeça.

O homem chegou a ficar internado por 12 dias no Hospital Nove de Julho, mas morreu.

O caso foi registrado como latrocínio pelo 78º Distrito Policial (Jardins) e é investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Os autores foram identificados e tiveram suas prisões temporárias decretadas. As diligências prosseguem para localizá-los e prendê-los.