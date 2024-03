PM prende homem que fugia em ônibus após matar mulher em Uberlândia (MG)

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de feminicídio nesta segunda-feira (25). Ele foi abordado em Cajati, interior do estado, em um ônibus de turismo com destino a Curitiba (PR).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado em uma casa no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, com marcas de agressão e enforcamento. A Polícia Militar de Minas Gerais foi ao imóvel e recebeu informações que o criminoso tinha ido para a rodoviária para tentar fugir. No local, os PMs descobriram que o criminoso tinha embarcado em um ônibus com destino à cidade paranaense.

Os agentes acionaram a PM de SP, que conseguiu interceptar o ônibus quando ele passava pela cidade de Cajati. O homem foi levado para a delegacia da cidade, onde confessou o crime, e foi preso em flagrante.