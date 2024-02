PM prende homem e recupera carga de grãos roubados no Grajaú

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem com uma carga de cerca de 2 mil quilos de feijão roubados. O alimento estava escondido em uma casa no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, e foi encontrado na quarta-feira (21).

Os policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano receberam a denúncia de que havia indivíduos descarregando um caminhão que continha uma carga de grãos em uma viela do bairro. Um sobrado foi usado para esconder o alimento.

Os policiais entraram no imóvel para averiguar a denúncia e logo se depararam com os sacos de feijão e um carrinho de mão. No segundo andar da casa, flagraram um suspeito realizando o transporte de parte da mercadoria. O homem, de 21 anos, foi detido e encaminhado ao 101º Distrito Policial (jardim Imbuias).

Conforme a Polícia Civil, o representante da empresa de transporte, de 40 anos, e o ajudante, de 60 anos, foram abordados por dois homens em uma moto na zona sul da capital paulista. O garupa, armado, assumiu a direção do veículo e conduziu até outro endereço, onde as vítimas foram soltas, e os assaltantes levaram o caminhão com a carga.

O material recuperado foi devolvido à empresa. O caso foi registrado como receptação de carga e localização de objeto. O delegado fixou uma fiança no valor de um salário mínimo para o indiciado, que recolheu o valor e foi posto em liberdade. A Polícia Civil segue com as investigações para tentar identificar e localizar outros envolvidos no crime.