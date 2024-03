PM prende homem com 190 porções de drogas em São Paulo

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 26 anos, em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu mais de 190 porções de entorpecentes. A prisão foi realizada no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na terça-feira (19).

A equipe estava em patrulhamento pela região quando um homem, que carregava uma sacola, fugiu ao ver a viatura se aproximar. O suspeito foi detido alguns metros à frente.

Durante as buscas, os policiais apreenderam com ele 87 porções de cocaína, 49 de crack, 41 de maconha, oito de ecstasy, quatro de LSD e recipientes de lança-perfume. Além disso, ele carregava R$ 1,4 mil e a contabilidade do tráfico.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 26° Distrito Policial (Sacomã).