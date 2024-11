PM prende funcionários de empresa de mudança por furtar relógios de luxo de idoso

A Polícia Militar prendeu três homens em flagrante por furto de relógios de luxo na quinta-feira (28), no bairro Jardim Colina, zona sul da capital.

A vítima, um idoso de 70 anos, acionou a polícia e relatou que percebeu o sumiço de três relógios e R$ 6,3 mil em dinheiro do apartamento onde mora após contratar uma empresa de mudança.

Os policiais foram ao local e abordaram os funcionários da empresa. Com eles foi encontrada uma parte da quantia em dinheiro e um dos relógios, avaliado em quase R$ 50 mil. Os outros itens foram localizados em uma lixeira. Ainda durante as buscas, os PMs encontraram outro relógio escondido no forro do teto de um dos veículos usados pelos funcionários.

O trio foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto no 16° Distrito Policial, na Vila Clementino.