PM prende dupla por roubo a dois estabelecimentos comerciais na zona sul de São Paulo

Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos em flagrante, na noite da quarta-feira (26), após roubarem dois comércios na zona sul de São Paulo. Um dos suspeitos era foragido da Justiça.

Policiais militares foram acionados para atender ocorrência de roubo a uma farmácia, no bairro Jabaquara. Ao chegarem no local, viram um dos suspeitos armado tentar fugir em uma moto. Ele foi abordado e preso em flagrante.

Dentro do estabelecimento, o outro criminoso foi detido. Após as prisões, a PM constatou que os autores haviam roubado outro comércio no mesmo dia, no bairro Campo Grande.

Com os suspeitos foram encontrados um relógio, R$ 1,2 mil em espécie, 400 maços de cigarro, quatros garrafas de destilados, 40 produtos de higiene pessoal e 80 cosméticos. Uma arma de fogo também foi apreendida.

Os bens e dinheiro roubados foram recuperados e entregues aos donos.

Após pesquisas no sistema, foi constatado que um dos suspeitos era procurado pela Justiça de Presidente Prudente, interior do estado.

O caso foi registrado como roubo e captura de procurado no 16º DP (Vila Clementino). As investigações continuam para identificação e localização de outros suspeitos.