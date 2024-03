PM prende dupla em flagrante por tentativa de roubo de veículo na zona sul de São Paulo

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois homens, de 23 e 25 anos, nesta terça-feira (26), por tentativa de roubo de veículo. O flagrante aconteceu no bairro Grajaú, na zona sul da capital. Os suspeitos, que causaram um acidente de trânsito durante o crime, possuem passagens por roubo, receptação e furto qualificado.

A equipe realizava patrulhamento quando foi acionada, via Copom, para atender uma ocorrência de tentativa de roubo de carro, na Avenida Matias Beck.

De acordo com as informações, os suspeitos anunciaram o assalto e a vítima acelerou o veículo, derrubando os homens da moto. Com a manobra, o carro bateu contra um canteiro, e a dupla caiu. Em seguida, a vítima saiu do carro e entrou em um ônibus para descer na delegacia mais próxima e a dupla fugiu.

Os agentes receberam informações do setor de inteligência, que os suspeitos estavam em uma moto pela região, indo em direção à Avenida Belmira Marin, no bairro do Grajaú.

A dupla foi localizada e, após breve acompanhamento, os suspeitos foram abordados. A equipe constatou que os dois já tinham passagens por outros crimes e realizaram a prisão no local.

Os dois foram encaminhados ao 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde o caso foi registrado como tentativa de roubo de veículo e localização/apreensão de veículo.