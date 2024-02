PM prende dupla com mais de 50 celulares em quarto de hotel na República

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 27 anos, com mais de 50 celulares em um quarto de hotel na República, na região central São Paulo, na terça-feira (27). No local, também foram encontrados um revólver e drogas.

Os policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) faziam patrulhamento ostensivo na região quando abordaram um suspeito. Ele informou que comprava entorpecentes em um hotel, e que o responsável pelo tráfico ficava em um dos quartos.

Os PMs foram ao local e encontraram o suspeito na acomodação com seis porções de maconha, além de outros itens provenientes do tráfico. Ainda durante as buscas, os policiais localizaram em outro quarto um homem com um revólver calibre .32 e quatro munições. Em uma terceira acomodação que estava desocupada, havia 54 celulares sem procedência, além de um tablete e computador.

Todos os itens foram apreendidos e a dupla foi conduzida para o 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de objeto. A Polícia Civil segue com investigações para apurar a origem dos aparelhos celulares.