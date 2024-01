PM prende dupla com mais de 30 mil cigarros eletrônicos contrabandeados em Itatinga

Dois homens foram presos no domingo (28) com mais de 30 mil cigarros eletrônicos contrabandeados e baterias para o item na praça de pedágio do município de Itatinga, no interior de São Paulo.

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam uma ação, quando abordaram um veículo Ford/Cargo, com placa da cidade de Foz do Iguaçu (PR). Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram no compartimento de carga quantidade os cigarros eletrônicos e os acessórios, que totalizaram 32 mil itens.

A dupla foi levada ao Departamento da Polícia Federal de Bauru, onde o caso foi registrado.