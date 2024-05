PM prende dois indivíduos por roubo a residência com retenção de vítima

Policiais Militares da Radiopatrulha com Motocicletas (RPM) do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prenderam dois homens por roubo a residência com retenção de vítima, nesta terça-feira (28) no Parque América, zona sul de São Paulo.

A equipe estava em patrulhamento pela Rua Professor Oscar Barreto Filho, focada em possíveis roubos de cargas e transeuntes, quando foi acionada por populares pedindo socorro. Eles informaram que dentro de uma residência um indivíduo estava em luta corporal com o morador e vítima. No local informado, a equipe deteve o suspeito e encontrou uma pistola calibre 380 em sua posse.

Foi solicitado apoio a outras equipes, pois havia informações sobre um segundo indivíduo no interior da residência, envolvido em luta corporal com outra vítima. Este indivíduo foi visualizado ameaçando a vítima e sua família. Após verbalização, ele foi contido e detido.

As vítimas relataram que dois indivíduos haviam invadido sua residência, um deles armado com uma pistola 380, mantendo-os presos junto com as crianças, sob fortes ameaças e agressões, para que entregassem uma quantia em dinheiro que supostamente possuíam.

Diante dos fatos, os criminosos com varias passagens criminais receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Distrito Policial. As vítimas foram levadas para atendimento médico e liberadas posteriormente.