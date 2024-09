PM prende criminoso e recupera moto roubada em Diadema

Neste sábado (070, uma equipe de policiais militares do Comando Grupo Patrulha da 3ª Companhia do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante a supervisão na área, após receber informações sobre o roubo de uma motocicleta realizou a prisão do autor pelo bairro Vila Conceição em Diadema e recuperou a motocicleta roubada.

Questionado a respeito o criminoso apresentou informações desconexas, sendo reconhecido pela vítima.

Fatos apresentados no 3º Distrito Policial de Diadema onde o Delegado presente ao plantão, registrou o Boletim de Ocorrência de Roubo permanecendo o autor a disposição da justiça, sendo a motocicleta devolvida para a vitima.