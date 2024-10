PM prende cinco homens por roubo de caminhões e extorsão em Martinópolis, no interior de SP

Um bando especializado no roubo de caminhões e extorsão foi preso em flagrante na quarta-feira (2). Os cinco suspeitos, com idades entre 36 e 25 anos, mantinham um caminhoneiro refém, em uma chácara no município de Martinópolis, interior do estado, quando foram presos pela Polícia Militar.

O grupo já estava sob investigação desde agosto, quando dois caminhões foram roubados na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, os motoristas eram enganados sob uma falsa proposta de frete, divulgada nas redes sociais. Em seguida, eram atraídos a um ponto de encontro pouco movimentado, que supostamente seria o local do carregamento.

As vítimas eram levadas a um cativeiro onde tinham as contas bancárias roubadas. Enquanto isso, os veículos eram levados à fronteira com o Paraguai, onde as placas eram clonadas e os caminhões preparados para serem usados no tráfico de drogas. O local era estratégico por ser um entroncamento com o estado do Paraná.

A equipe conseguiu localizar os suspeitos com base na placa dos carros usados pelo bando, que teria tentado um novo roubo na terça-feira (1º).

Assim que os policiais encontraram um dos carros envolvidos realizaram a abordagem. Os PMs conseguiram encontrar a chácara onde estavam a vítima. No local, outros três homens foram presos em flagrante e o caminheiro libertado.

Um carro e um semi-reboque foram apreendidos. Uma pistola, uma máquina de cartão, nove celulares e dois cartões bancários também foram recolhidos.

O caso foi registrado como roubo de veículo, associação criminosa, extorsão, sequestro e cárcere privado e captura de procurado na Delegacia de Martinópolis.