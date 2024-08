PM prende casal e recupera carga de R$ 8 milhões no interior de São Paulo

Uma carga de produtos de telecomunicação avaliada em R$ 8 milhões foi recuperada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (26). O flagrante aconteceu na rodovia Altino Arantes, na cidade de Santo Antônio da Alegria, região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na ação, um casal, de 33 e 43 anos, foi preso em flagrante.

Os policiais receberam uma denúncia de que um veículo, envolvido em um furto que aconteceu no sábado (24) em uma empresa de telecomunicações em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, estaria transitando pela região.

As equipes abordaram o carro com as características informadas na denúncia e encontraram pelo menos 122 cabos de fibra óptica, nove cabos de rede, dois aparelhos usados para a conexão de diversos canais, e um aparelho HL4, utilizado para irradiar energia de radiofrequência.

Para não ser detido, um dos suspeitos informou que seria técnico da empresa de telecomunicações vítima do furto, no entanto, as equipes tinham informações prévias do ocorrido dadas pelos gestores da companhia.

Os itens tecnológicos foram apreendidos e, o casal, encaminhado à Delegacia de Santo Antônio da Alegria. A mulher foi liberada e o homem permaneceu preso por furto.