PM prende autores de homicídio com armas e drogas no interior de SP

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 21 e 22 anos, pelo homicídio de um jovem, de 23, na sexta-feira (29), no jardim Alvorada, em Potim, município de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Durante a ação, quatro armas de fogo foram apreendidas.

Policiais militares realizavam patrulhamento pela região, quando foram acionados via Copom para atender a ocorrência de homicídio, em que os suspeitos fugiram do local. De acordo com as informações, a equipe localizou o carro usado no crime no estacionamento da casa de um dos envolvidos e encontrou 13 estojos de munição dentro do veículo.

A equipe se aproximou da residência e identificou o suspeito. Durante a vistoria na casa, os PMs encontraram 38 pinos com cocaína.

Em um segundo imóvel, quatro armas de fogo foram apreendidas na mochila do segundo suspeito. Após perícia, os agentes identificaram uma das armas encontradas foi usada no crime.

O caso foi registrado como homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Aparecida. Os suspeitos foram encaminhados à cadeia pública, onde permanecem a disposição da Justiça. A autoridade policial ainda converteu a prisão em flagrante para preventiva.