PM prende 78 pessoas e apreende 24 kg de drogas durante pré-carnaval no Estado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu, nos dias 3 e 4 de fevereiro, 78 pessoas e apreendeu quase 24 kg de drogas durante a Operação Carnaval, promovida pela instituição para garantir a segurança e tranquilidade dos foliões que aproveitaram os eventos de pré-Carnaval em todo o Estado de São Paulo.

Durante a data, a instituição reforçou o efetivo, aumentou os pontos de fiscalização de veículos e combateu o tráfico de drogas e de armas, além de amparar a população com tratamento acolhedor e encaminhamento à rede de proteção das vítimas de importunação sexual, quando necessário.

Em decorrência dessas ações, 78 pessoas foram presas, sendo, destas, 19 procurados recapturados e dois adolescentes apreendidos. Seis armas e 24,3 kg de drogas foram apreendidas.

Operação Carnaval

A Operação segue no Carnaval e no pós-Carnaval, com o empenho de 15 mil policiais militares por dia, exclusivamente voltados à Operação. Além de 6 mil viaturas, embarcações, helicópteros e drones, com a coordenação de todas as atividades por uma Sala de Gerenciamento de Incidentes, que têm condições de promover o devido suporte aos setores operacionais mobilizados, em tempo real.

O trabalho é realizado com outras instituições ligadas à segurança urbana e ao uso do espaço público municipal, como Guarda Civil e Secretarias Municipais, bem como a Companhia de Engenharia de Tráfego e congêneres.

Outras ações

Além das ações da PM, a Polícia Civil também realizou a prisão de 23 pessoas e a apreensão de um adolescente, que estavam infiltrados entre os foliões.

Segundo levantamento realizado, foram recuperados 83 aparelhos celulares e localizados 146 cartões bancários. Os registros criminais indicaram que no sábado (3), primeiro dia da festa, houve 70 furtos de celulares e dez roubos. No domingo (4), os registros diminuíram ainda mais: 61 furtos e cinco roubos.