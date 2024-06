PM prende 7 criminosos e recupera 3 veículos na zona sul de SP

Policiais militares do 27.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano obtiveram resultados muito positivos na noite deste último sábado (29) e na madrugada de domingo (30).

A ação policial teve como finalidade garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais na referida região, aumentando a presença ostensiva e sufocando a criminalidade, visando à proteção das pessoas e do patrimônio.

As atuações dos policiais militares do 27.º BPM/M resultaram em 07 (sete) criminosos presos, sendo 01 (um) foragido da justiça recapturado e os outros 06 (seis) infratores detidos em situação de flagrante delito, após o cometimento de roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Também foram apreendidos 01 (um) simulacro de arma de fogo e 02 (dois) telefones celulares, além de 03 (três) veículos roubados que foram recuperados e logo após devolvidos aos seus proprietários.

O 27.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano prosseguirá no combate à criminalidade e as operações continuarão no extremo sul da cidade de São Paulo, especialmente com o robustecimento da Força Tática, direcionando assim todos os esforços para servir e proteger as pessoas.