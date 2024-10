PM prende 5 e recupera carga avaliada em quase R$1 milhão na Grande São Paulo

Uma carga de bebidas roubadas, avaliada em quase R$ 1 milhão, foi recuperada pela Polícia Militar de Diadema, Grande São Paulo, no domingo (6). No endereço, cinco homens, com idades entre 25 e 29 anos, foram presos em flagrante, um menor foi apreendido e liberado após prestar depoimento.

A equipe foi acionada via Centro de operações da PM (Copom). No local, os suspeitos foram flagrados carregando um caminhão com as caixas da mercadoria roubada. De acordo com o boletim de ocorrência, os homens estariam sendo pagos para carregar o veículo e fazer o transporte da carga. O destino das bebidas ainda não havia sido informado aos suspeitos até o momento do flagrante.

Durante a apuração do caso, a polícia foi informada pela empresa lesada que a mercadoria estava a caminho da base da transportadora, quando o motorista foi surpreendido por assaltantes, na região de Pirituba, zona norte da capital, e teve a carga e o caminhão roubados. O veículo foi encontrado vazio, no mesmo dia, em Limeira, interior de São Paulo.

O caso foi registrado como receptação e corrupção de menor de 18 anos, no 3° Distrito Policial de Diadema.