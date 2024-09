PM prende 15 detentos nas primeiras horas da ‘saidinha’ na região do fluxo, no centro de SP

A Polícia Militar prendeu 15 detentos nas primeiras horas da saída temporária, que começou nesta terça-feira (17) no estado de São Paulo. Todos estavam frequentando a região das cenas abertas de uso, no centro de São Paulo, violando as medidas impostas pela Justiça para ter direito ao benefício.

Os presos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) central, onde passaram por exame pericial. Eles serão encaminhados ainda hoje de volta aos presídios. Dos recapturados pela PM, três estavam usando tornozeleira eletrônica.

Conforme o sargento Kennedy Fernandes, da Companhia das Cenas Abertas de Uso, que está à frente da operação, as equipes estavam em patrulhamento pela região, com o objetivo de inibir principalmente crimes de furto e roubo, quando notaram um grupo de pessoas sair da Estação da Luz e ir em direção à região do fluxo, onde se concentram os usuários de drogas.

No mesmo momento, os policiais solicitaram apoio e abordaram os suspeitos. Após consulta ao sistema de inteligência da PM, foi constatado que os envolvidos eram detentos em saída temporária. Parte dos recapturados estava com objetos usados para o uso de drogas, apreendidos na ação.

Um acordo de cooperação entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) permite que os policiais tenham acesso às informações dos presos beneficiados com a “saidinha”. Dessa forma, é possível verificar durante a abordagem se as regras para a saída temporária determinadas pela Justiça estão sendo cumpridas, sem a necessidade de levar o detento até uma delegacia para a elaboração do boletim de ocorrência.

Conforme determina o Poder Judiciário, assim que recebe o benefício e deixa o presídio, o detento deve permanecer na cidade declarada à Justiça. Ele também fica proibido de frequentar bares, boates, locais de uso de entorpecentes, envolver-se em brigas, andar armado ou praticar qualquer outro ato considerado grave perante o Poder Judiciário.

Esta é a terceira “saidinha” do ano, que acontece entre esta terça-feira e a próxima segunda-feira (23). Na última, que ocorreu entre 11 e 17 de junho, terminou com 677 detentos recapturados em todo o estado pelas forças de segurança.