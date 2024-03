PM monta cabine de atendimento exclusiva para o Lollapalooza

O Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (Copom) terá uma cabine de operação exclusiva para atender as ocorrências durante o festival Lollapalooza. O evento, que está na 11ª edição, ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A cabine de operações vai facilitar a comunicação dos operadores do Copom com os policiais no evento. Dessa forma, a frequência da Polícia Militar na região não será ocupada ou congestionada com as demais ocorrências, permitindo maior celeridade no atendimento dos casos e sem afetar o policiamento local.

Além da cabine de operação, o Copom contará com intérpretes de inglês e espanhol para auxiliar os turistas estrangeiros. As chamadas que caem no centro de operações — o conhecido 190 dos brasileiros — também podem ser realizadas a partir do 911, número que centraliza o atendimento de emergência dos Estados Unidos. Da mesma forma, quem ligar para 112, que é o contato de emergência dos países da União Europeia, também terá a ligação direcionada para o Copom de São Paulo.

Monitoramento do alto

As equipes do Olho de Águia da Polícia Militar estarão nos três dias do evento (antes, durante e após) para monitorar o deslocamento do público. Por meio de drones, as imagens captadas em tempo real serão transmitidas para a central de comando para gerar uma “consciência situacional”.

“Com o uso da tecnologia conseguimos ter um elemento a mais para compreender o ambiente e como ele muda em relação aos diferentes fatores. Ter a consciência situacional é necessária para uma tomada de decisão rápida e eficaz”, detalhou o coordenador operacional da PM, coronel Gentil Carvalho Junior.

Com a operação por meio dos drones, a sala de situação mapeia as áreas no entorno do autódromo. Diante de uma suspeita, é possível deslocar as tropas de maneira assertiva para atuar frente a ocorrência. Além disso, com a “visão” aérea, a polícia também monitora o deslocamento do público, na entrada ou saída, reforçando a segurança.