PM localiza central de distribuição de drogas em Osasco

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (12). O suspeito era responsável por um local que funcionava como central de distribuição de entorpecentes na comunidade do Limite, em Osasco.

Policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano receberam denúncias que indicaram que o local seria usado como “casa bomba”. Os PMs foram ao endereço e encontraram as drogas escondidas.

No imóvel, foram apreendidos quase 2 mil recipientes contendo diferentes tipos de drogas, entre elas: maconha, dry, K2 ecstasy e diversos galões contendo lança-perfume, além de caderno com a contabilidade do tráfico, um simulacro de revólver, uma espingarda, mais de R$ 700, entre outros objetos.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e localização/apreensão de objeto no 2º Distrito Policial de Osasco.

Outras ações

A ação faz parte da Operação Amanhecer em OZ, que teve início na manhã de hoje e contou com 50 policiais em 20 viaturas. As ações tiveram como objetivo reforçar a segurança em corredores e avenidas na zona sul de Osasco, além de averiguação de denúncias de pontos de tráfico de drogas e busca de foragidos da Justiça.

Ao todo, foram duas ocorrências atendidas; dois presos em flagrante; 101 pessoas abordadas; quatro bloqueios policiais realizados; 35 abordagens de veículos; uma moto apreendida e três autos de infração de trânsito.