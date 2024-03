PM localiza ‘casa-bomba’ em Santos e apreende mais de 300 porções de drogas

A Polícia Militar (PM), com auxílio de cães farejadores, localizou uma “casa-bomba” na região da Comunidade Morro do Tetéu, em Santos, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (19). O local era usado para armazenar drogas.

A equipe do canil do 5° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi direcionada pelos cães farejadores até uma casa abandonada. No local, os policiais apreenderam 24 cartuchos de três calibres diferentes, 23 porções de cocaína, 166 porções de maconha, 90 pedras de crack, 52 porções e três galões de lança-perfume, totalizando mais de 80 quilos de entorpecentes.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto, no 5° Distrito Policial de Santos.

PM Ambiental encontra cerca de 10 quilos de drogas em barco em Cubatão

A Polícia Militar Ambiental localizou entorpecentes em um barco, nesta terça-feira (19), na região de Cubatão. Na embarcação a equipe apreendeu maconha, metanfetamina, crack e cocaína.

Os policiais do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (Gepaar), durante a incursão, encontraram um barco abandonado em uma região de mangue. Dentro da embarcação havia sacos com aproximadamente 10 quilos de drogas e materiais usados para o embalo e venda do entorpecente.

O barco, que estava envolto por uma lona, foi localizado em uma área de difícil acesso, cercada por vegetação. Toda a droga e os demais materiais, estavam embalados em sacos plásticos. O caso foi apresentado no 3° Distrito Policial (Cubatão), onde segue em apuração.