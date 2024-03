PM localiza armas, munições e drogas no Morro do Macaco, no Guarujá

A Polícia Militar realizou mais uma ação desencadeada como parte da Operação Verão Fase III, que acontece no litoral sul do estado. Na manhã desta terça-feira (5), equipes policiais realizaram incursão em local conhecido por tráfico de drogas, no Morro do Macaco, no Guarujá. A ação foi planejada pela equipe de inteligência da PM para intensificar as ações de policiamento ostensivo na região.

Equipes da Força Tática do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Jaú) realizavam a ação em quatro pontos do Morro do Macaco. Em determinado ponto, os agentes trocaram tiros com os criminosos e ninguém ficou ferido.

Os suspeitos fugiram e abandonaram cápsulas de pistola .40, um colete balístico, 11 munições de calibre 12 e nove munições de fuzil cal. 7.62, (calibre este utilizado em guerra com alto poder perfurante), três rádios comunicadores, dois celulares e uma máquina portátil de cartão. Além de 21 porções de maconha pronta para a venda, 24 pinos de cocaína, 12 sacos cheios de pinos vazios, 26 pinos de crack, 109 frascos de lança-perfume e R$ 418,00.

A Polícia continua as investigações para identificar e buscar os criminosos.

O caso foi registrado como homicídio tentado no 1º DP do Guarujá.