PM localiza 235 kg de drogas em Guarujá, e apreensões da Operação Verão já passam de 1 tonelada

A Polícia Militar Ambiental apreendeu mais de 235 quilos de drogas em uma “casa bomba” localizada no Morro do Engenho, no Guarujá. Além das drogas, a ação, em conjunto com a Força Tarefa da Prefeitura de Guarujá, também recolheu um fuzil calibre 556. Com isso, as apreensões de drogas na Operação Verão somam mais de 1,2 tonelada.

Na ação de ontem, os agentes estavam no Morro do Engenho para verificar casos de invasão, desmatamento e procurar moradias inabitadas. Quando se aproximaram de um imóvel vazio, sentiram um forte cheiro de droga.

Ao entrarem no local, os agentes perceberam que se tratava de uma “casa bomba”. Lá foram encontrados 235,7 quilos de cristais de metanfetamina e um tonel azul com ácido. Além das drogas, um fuzil calibre 556 foi apreendido, com 26 cartuchos íntegros e um deflagrado.

Foi acionado o Instituto de Criminalística (IC) para identificação das drogas. O caso foi registrado pela Delegacia Seccional do Guarujá, onde o boletim de ocorrência foi registrado como localização/apreensão de objeto.

Operação Verão

A 3ª fase da Operação Verão permanece em andamento por tempo indeterminado com o objetivo de asfixiar o crime organizado na Baixada Santista. Desde o início da ação, 1.019 criminosos foram presos – dos quais 413 eram procurados pela Justiça. Entre os presos estão importantes lideranças de facções criminosas, como Karen Tanaka Mori, conhecida como “Japa” é apontada como a responsável por lavar dinheiro de uma facção criminosa, e Caio Vinicius, apelidado de “Nego Boy” e acusado de liderar o tráfico de drogas na comunidade onde o soldado Cosmo foi morto. Além disso, a ação chegou à marca de 1,2 tonelada de drogas apreendidas e apreensão de 116 armas de fogo ilegais, incluindo fuzis de uso restrito.

Ações de destaque

Na última terça-feira (19), o Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco (Gepaar) apreendeu cerca de 20 quilos de drogas em uma embarcação durante a terceira fase da Operação Verão, em uma área de mangue no Caminho de São Geraldo, em Cubatão, no litoral de São Paulo.

Também na terça-feira (19), a PM, com auxílio de cães farejadores, localizou uma “casa-bomba” na região da Comunidade Morro do Tetéu, em Santos, no litoral de São Paulo. O local era usado para armazenar drogas. A equipe do canil do 5° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi direcionada pelos cães farejadores até uma casa abandonada.

Em outra ação, a PM Ambiental também localizou mais de 1,7 mil porções de drogas que estavam escondidas em barris, enterrados em uma área de conservação em São Vicente.