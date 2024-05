PM frustra roubo, prende 2 suspeitos e liberta família em SP

A Polícia Militar resgatou uma família e frustrou um roubo à residência no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Dois homens, de 21 e 28 anos, que mantinham uma família como refém, foram presos em flagrante na terça-feira (28).

A prisão aconteceu depois que uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que realizava patrulhamento na região, percebeu uma movimentação suspeita no endereço da família. Um dos homens tentava fugir do local. Ele carregava uma pistola e acabou detido pelos policiais.

Os PMs entraram na casa e conseguiram prender o segundo criminoso. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a dupla invadiu o imóvel e rendeu cinco pessoas. As vítimas foram ameaçadas, enquanto os criminosos exigiam dinheiro. Com um dos suspeitos, a polícia apreendeu R$ 6 mil.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos detidos possuem passagens por tráfico de drogas, receptação e roubo. O caso foi registrado como roubo a residência no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias).