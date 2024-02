PM frustra roubo a ônibus em São Vicente

A Polícia Militar frustrou um roubo em andamento a um ônibus na Avenida Capitão Luiz Hourneaux, em São Vicente. O flagrante foi por volta das 21h desta sexta-feira (09). Um dos envolvidos, de 35 anos, foi preso.

Segundo informações do motorista, cerca de 10 suspeitos abordaram o veículo e ao perceberem a presença do PMs do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) fugiram. Contudo, os policiais conseguiram deter um deles que estava com R$ 43 reais do caixa.

Ainda segundo ele, o grupo ameaçava incendiar o veículo após o assaltado. O caso foi registrado como roubo na Delegacia do município.