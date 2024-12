PM forma mais de 2,8 mil soldados

O Estado de São Paulo vai receber o reforço de mais de 2,8 mil novos soldados que se formaram nesta quarta-feira (11). O evento aconteceu na Escola Superior de Soldados, em Pirituba, zona norte de São Paulo. Do total de formandos, 303 vão integrar o Corpo de Bombeiros.

O curso, com duração de um ano para a primeira carreira da instituição, capacitou os militares não só para o trabalho ostensivo, mas também para o atendimento de demandas sociais com noções de comportamento, conhecimento humano e mediação de conflito. Entre as principais matérias abordadas estão criminalística, psicologia, educação física, medicina legal, direitos humanos, civil, penal, constitucional e de trânsito, resgate, salvamento, entre dezenas de outras temáticas.

A formatura, que contou com a presença de familiares e amigos dos novos policiais, foi marcada por emoção. “Foi um ano difícil, com muito esforço e dedicação, além de ter que abdicar de tempo com a família para a realização de um sonho que tem como principal foco proteger a população e combater o crime”, revelou o soldado Guilherme Neves, que passou como o primeiro da turma no curso.

Ele disse que decidiu entrar para a corporação após passar a vida acompanhando as histórias do pai e do avô, também policiais, que serviram de inspiração. Além disso, Neves escolheu ser um militar do Corpo de Bombeiros por vocação em ações de resgate. “Aqui percebi o quão difícil é salvar vidas. Enquanto muitos fogem temendo pela própria vida em determinada ocorrência, nós estamos entrando dentro do problema para socorrer quem estiver ali”, comentou.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, mencionou que é uma honra formar os policiais do primeiro concurso militar da atual gestão e reforçou, ainda, que a polícia é o pilar fundamental da sociedade. Ele terminou o discurso com um conselho aos novos soldados: “Lembrem-se sempre que o seu trabalho não pode ser movido por paixões ou interesses pessoais, mas pela defesa intransigente do bem comum. Só assim vamos conseguir vencer o crime, defender a sociedade e voltarmos seguros para as nossas famílias”.

Os policiais que se formaram hoje serão deslocados por todas as cidades do estado de São Paulo a partir de março do próximo ano. Enquanto isso, eles vão atuar na Operação Verão, para garantir a proteção da população, principalmente nos municípios litorâneos, durante o período de férias.