PM fora de serviço mata homem em SP durante discussão

Na madrugada do último sábado (18), um trágico incidente resultou na morte de um homem de 47 anos em Osasco, na Grande São Paulo. O ocorrido, registrado por volta das 5h30 na rua Doutor Bento Vidal, no bairro Novo Osasco, envolveu um policial militar que estava fora de serviço.

Segundo informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a situação se desenrolou quando o policial, cuja identidade foi revelada como sargento Railton Menezes de Souza, disparou contra a vítima durante uma discussão. Testemunhas no local relataram que o PM atirou após um desentendimento com o homem, identificado como Filadélfo Rodrigues.

Após o tiroteio, equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram que Rodrigues já estava sem vida.

O sargento Railton se apresentou à delegacia posteriormente e explicou que havia sido fechado por outro veículo enquanto dirigia. Ele alegou ter acreditado que estava prestes a ser vítima de um assalto e, por isso, efetuou os disparos contra o motorista do carro que o fechou.

Após o depoimento, o policial foi detido em flagrante e transferido para o Presídio Militar Romão Gomes, localizado na zona norte da capital paulista. A SSP informou que tanto o automóvel utilizado pelo PM quanto a arma do crime foram apreendidos. A ocorrência foi formalmente registrada como homicídio no 5° DP de Osasco.

Dados recentes da Secretaria indicam que, até agora em 2024, policiais militares fora de serviço foram responsáveis pela morte de 120 pessoas, enquanto aqueles em atividade causaram 640 fatalidades no mesmo período.

Este incidente não é isolado. Em novembro do ano anterior, um caso semelhante envolveu outro policial militar fora de serviço. Vinicius de Lima Britto atirou em Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, após este ter furtado produtos de um mercado no Jardim Prudência. O ataque ocorreu enquanto Soares se afastava do local do furto.

Na ocasião, o secretário da Segurança Pública expressou sua indignação nas redes sociais: “Anos de legado da PM não podem ser manchados por condutas antiprofissionais. Policial não atira pelas costas em um furto sem ameaça à vida… haverá severa punição.“

Outro caso relevante aconteceu em dezembro passado, quando um homem foi abatido por um policial militar à paisana no centro de São Paulo. A abordagem foi feita sem aviso prévio e resultou na apreensão de um simulacro de arma encontrado com a vítima.