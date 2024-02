PM entrega à Polícia Civil arma de cabo suspeito de matar torcedor são-paulino com ‘bean bag’

A Polícia Civil recebeu na terça-feira (6) a arma de onde teria partido o tiro de munição bean bag que matou o torcedor são-paulino Rafael dos Santos Tarcilio Garcia, 32, em setembro de 2023. Os investigadores da Delegacia de Homicídios aguardavam a entrega da espingarda calibre 12 desde o início de novembro.

A arma foi então enviada, na quarta-feira (7), para o Instituto de Criminalística. Foram solicitados exames de constatação de eficácia, confronto entre armas e elementos balísticos.

Ainda na quarta, o delegado responsável pela investigação, Henrique Stangari Angelo, pediu mais prazo para a apuração. Como justificativa, afirmou que faltam diligências imprescindíveis para esclarecer o caso.

Garcia morreu no dia 24 de setembro durante uma confusão na comemoração pelo título da Copa do Brasil nas imediações do estádio Morumbi, na zona oeste da capital.

Na Polícia Militar, a investigação apontou como responsável pelo tiro o cabo da Cavalaria Wesley Carvalho Dias da Silva. Ele foi indiciado sob suspeita de homicídio culposo -sem intenção.

No último dia 2, reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que a Polícia Civil aguardava receber o armamento para concluir as investigações. De acordo com o processo, a corporação havia feito ao menos dois pedidos para a entrega da arma.

Além da espingarda, a PM enviou aos investigadores um material sobre o uso da bean bag pela polícia, algo importante para apurar se houve erro no manuseio do equipamento.