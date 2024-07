PM encontra mais de 7 mil porções de maconha, cocaína e LSD na zona sul de São Paulo

Dois homens, de 19 e 45 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite da quinta-feira (18). Eles estavam com diversas porções de maconha, cocaína e LSD. Os policiais também encontraram mais de 30 litros de lança-perfume em uma casa, no bairro Americanópolis, na zona sul de São Paulo.

A partir de denúncias sobre uma localização de um imóvel que era usado para estocar drogas para tráfico, as equipes do 22° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram ao endereço. Quando se aproximavam do local, viram suspeitos fugindo das viaturas. Um homem foi detido enquanto carregava duas sacolas com 100 porções de LSD, 245 porções de maconha, 204 pinos para armazenar cocaína, quatro comprimidos, dois cadernos e R$ 170 em espécie.

Os agentes abordaram outro suspeito nas imediações, que correu para dentro de uma casa. Ele estava com uma mochila com 43 porções de cocaína, 263 porções de maconha, 100 pedras de crack, 57 porções de LSD. Ele foi preso.

Já no imóvel apontado na denúncia, com ajuda do Canil, os policiais encontraram mais de 6 mil porções de maconha e cocaína, além de dois galões com 35 litros de lança-perfume.

A dupla foi presa em flagrante e as drogas foram apreendidas. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 98º DP (Jardim Miriam).