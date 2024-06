PM encontra fosso no centro de SP que escondia mais de 1,5 mil porções de drogas

A Polícia Militar encontrou um fosso — de aproximadamente dois metros — que era usado por traficantes para esconder drogas no bairro Canindé, na região central de São Paulo na quarta-feira (5). A ação contou com apoio do Thor, cão do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que indicou o local exato do esconderijo.

Os policiais realizavam patrulhamento durante a Operação Impacto, de combate ao tráfico de drogas e outros crimes, quando o cão apresentou uma alteração no comportamento, indicando a existência de entorpecentes no local.

As equipes iniciaram as buscas e encontraram o fosso. No interior, havia escondidos 407 porções de maconha, 678 pinos de cocaína e 526 pedras de crack, além de R$ 286 em espécie. Todo material foi apreendido.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 8º Delegacia Policial (Brás).