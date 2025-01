PM encontra casa com quase 10 mil porções de drogas na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar encontrou uma casa abandonada, nesta quarta-feira (8), com quase 10 mil porções de drogas. A residência, localizada na zona sul da capital, armazenava cocaína, maconha, crack, comprimidos de ecstasy e frascos de lança-perfume.

Policiais militares estavam em patrulhamento na região de Paraisópolis quando viram três homens fugirem após perceberem a presença da viatura. Foi iniciado um acompanhamento, mas os suspeitos fugiram. Porém na rua que os homens estavam, os policiais encontraram uma casa com a porta aberta, de onde era possível sentir forte cheiro de droga.

Ao entrarem no local, foram encontradas 5,5 mil porções de cocaína, 2,5 mil de maconha, 1,1 mil de crack, 40 comprimidos de ecstasy e 263 frascos de lança-perfume. Havia também três balanças de precisão, dois cadernos de anotações do tráfico, quatro capas de colete balístico e um carregador de pistola com duas munições.

As drogas e objetos foram apreendidos e posteriormente encaminhados para a perícia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto no 89º DP (Jardim Taboão).