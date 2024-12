PM encontra ‘casa bomba’ do crime organizado com 200 kg de cocaína

A Polícia Militar encontrou, na segunda-feira (2), uma “casa bomba” localizada no bairro Vila Sílvia, na zona leste de São Paulo. O imóvel era usado por integrantes do crime organizado para preparar cocaína para a venda. Mais de 200 quilos de entorpecentes, uma prensa, um triturador, uma embaladora e insumos foram apreendidos.

Por meio do disque-denúncia, a equipe foi informada sobre o apartamento, também utilizado como base do tráfico para distribuir drogas na zona leste da capital paulista. Os militares iniciaram as buscas dentro do condomínio e notaram, por uma das janelas, diversos sacos com a droga.

Os agentes entraram no imóvel e apreenderam 229 sacos usados para armazenar porções de cocaína, que pesaram cerca de 240 quilos. Além disso, foram encontrados cadernos de contabilidade referentes à venda das drogas, insumos e maquinários para o preparo e embalo dos entorpecentes como balanças, peneiras e uma seladora.

O local foi preservado para perícia, e os itens foram encaminhados ao 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização e apreensão de objeto. As buscas e investigações para identificar os envolvidos prosseguem pela Polícia Civil.