PM encontra ‘cartilha’ de golpes em central de fraudes bancárias

A Polícia Militar prendeu cinco pessoas em uma casa usada como central de golpes bancários na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Na ação, que aconteceu na terça-feira (22), quatro mulheres e um homem, entre 20 e 30 anos, foram detidos. Além disso, seis notebooks, quatro celulares e mais de R$ 10,3 mil em espécie foram apreendidos com a quadrilha.

Os militares estavam em patrulhamento na região quando receberam uma denúncia de que no endereço havia uma briga. A equipe foi ao local e ouviu barulhos de dentro da casa.

Os policiais entraram no imóvel e flagraram parte dos suspeitos contando dinheiro. Durante a vistoria, foram localizados os computadores, fones e outros itens.

Entre os materiais, os policiais acharam uma cartilha com o roteiro sobre como a quadrilha deveria se comunicar com as vítimas, tudo esquematizado para que elas não desconfiassem do golpe e realizassem transferências bancárias.

Conforme foi apurado, o homem era o responsável por identificar as vítimas, e as mulheres pelo atendimento. O local usado pelos criminosos foi periciado.

Os envolvidos foram encaminhados ao 14° Distrito Policial, em Pinheiros, onde permaneceram presos por estelionato e associação criminosa.