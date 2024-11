PM encontra 3 toneladas de maconha escondidas em caixotes de frutas

A Polícia Militar encontrou, nesta segunda-feira (4), três toneladas de maconha escondidas dentro de caixotes de frutas em um caminhão. O motorista foi preso em flagrante após tentar fugir em alta velocidade pela rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Durante patrulhamento ostensivo, policiais da Força Tática realizavam fiscalização para vistoriar caminhões, impedir roubos de carga e combater outros crimes. A equipe se posicionou estrategicamente na via.

Ao perceber que seria abordado, o motorista ignorou o cerco e passou pela equipe em alta velocidade. Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar o suspeito no km 156. O homem, de 33 anos, desceu do caminhão e tentou fugir a pé, mas foi detido.

Os PMs abriram o compartimento de carga e começaram a descarregar os caixotes vazios, quando encontraram 219 fardos da droga. Além disso, um celular, um cartão bancário e R$ 200 em espécie foram apreendidos.

Segundo os policiais, o suspeito planejava transportar a droga em um trajeto de 1,3 mil quilômetros. Ele havia recebido o entorpecente em Maringá, no Paraná, e pretendia levá-lo até Montes Claros, em Minas Gerais, quando foi detido no meio do percurso.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Barretos, onde o suspeito permanece preso e à disposição da Justiça.