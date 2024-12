PM é preso após acusação de homicídio por atirar nas costas de suspeito durante furto

Um policial militar foi detido preventivamente nesta quinta-feira (05) após ser acusado de disparar contra um suspeito pelas costas, resultando em sua morte, durante um flagrante de furto em um estabelecimento comercial. A Justiça acolheu o pedido de prisão preventiva solicitado pelo Ministério Público, e o agente será transferido para o Presídio Militar Romão Gomes após uma audiência de custódia.

O incidente ocorreu em 4 de novembro na zona sul da capital paulista e está sob investigação do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Polícia Militar. O inquérito foi aberto para apurar os detalhes do caso.

Imagens capturadas por câmeras de segurança foram analisadas pelo DHPP, revelando a dinâmica da tentativa de furto que culminou no disparo fatal. Apesar da prisão do policial, as investigações permanecem ativas para elucidar todos os aspectos envolvidos no ocorrido.

Os familiares do suspeito falecido já prestaram depoimentos, e continuam as diligências para localizar e identificar uma testemunha que teria esbarrado na vítima enquanto esta fugia do local antes do incidente fatal.