PM é morto em suposta tentativa de assalto em São Paulo

Um policial militar foi morto durante tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (1º) na avenida Castelo Branco, região da marginal Tietê, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) o policial e um amigo, também PM, estavam à paisana em suas motocicletas quando foram abordados por dois criminosos em outra moto.

Não está claro se houve troca de tiros, mas houve disparos de arma de fogo e um dos PMs acabou atingido. Ele chegou a ser levado para o Pronto-Socorro São Camilo, mas morreu.

O caso será registrado como latrocínio no 91º DP (Ceagesp).

O estado de São Paulo registrou nos primeiros nove meses do ano o menor número de homicídios da atual série histórica, que começou em 2001. Isso apesar de uma alta nos casos no terceiro trimestre (de julho a setembro), que atingiu tanto o estado como a capital paulista.

A marca de 1.945 mortos de janeiro a setembro deste ano foi 3,8% menor do que os 2.022 homicídios registrados no mesmo período do ano passado.

Na cidade de São Paulo foram 367 vítimas no acumulado de nove meses, mesmo número de 2023. Destas, 135 mortes aconteceram de julho a setembro -no ano passado foram 105 mortes nesse intervalo.

Em todo o estado foram 660 casos no terceiro trimestre, 26 a mais do que em 2023.

Já as vítimas de latrocínio, o roubo seguido de morte, chegaram a 135 em nove meses, ante 121 em 2023. A capital teve 43 mortes, 12 a mais do que no mesmo período do ano passado.