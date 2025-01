PM é morto em confronto com colega durante desentendimento

Um trágico incidente ocorreu no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, resultando na morte do cabo da Polícia Militar Mizael Matheus da Silva, de 29 anos, conhecido nas redes sociais como “Cobra”. O caso, que já está sendo investigado pelas autoridades, envolve um desentendimento entre policiais durante uma discussão.

De acordo com informações preliminares, Mizael foi fatalmente atingido por disparos efetuados por um colega durante um confronto que foi registrado por câmeras de segurança da região. As imagens mostram o policial conversando com sua esposa na calçada de um bar, quando um veículo, conduzido por outro cabo da PM, se encontrava estacionado em frente ao local.

Durante a conversa, Mizael teria questionado o motorista sobre a razão de seu veículo estar parado ali. A situação rapidamente se agravou, levando Mizael a sacar sua arma e avançar em direção ao outro policial. Este último, em legítima defesa, disparou contra Mizael enquanto permanecia dentro do carro. Os tiros atingiram Mizael no tórax e em uma das mãos. Mesmo tentando fugir do local, ele não conseguiu e caiu inerte a poucos metros do ponto onde o confronto ocorreu.

Após o tiroteio, o policial responsável pelos disparos saiu do veículo, confiscou a arma de Mizael e deixou rapidamente o local do crime.

A perda de Mizael causou grande comoção entre amigos e familiares. Ele era um membro respeitado da corporação com sete anos de serviço e compartilhava regularmente dicas de segurança em sua conta no Instagram, que contava com quase 80 mil seguidores.

A Polícia Militar emitiu um comunicado informando que a Polícia Judiciária deu início a um inquérito para investigar as circunstâncias que levaram à morte do cabo. Testemunhas do incidente já prestaram depoimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), contribuindo para elucidar os fatos ocorridos.