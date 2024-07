PM e Gaeco fazem operação de combate ao tráfico interestadual na região de Jundiaí

A Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, realizam, nesta quinta-feira (18), uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas. A Justiça expediu dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão na região de Jundiaí.

O objetivo da Operação Trinity é desmantelar organizações criminosas especializadas no tráfico de entorpecentes. Os militares do 11º e do 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior e o Canil, do 1º Batalhão de Operações Especiais (Baep), participam da ação integrada com promotores do Gaeco.

Em um dos endereços vistoriados pelos policiais, um cão farejador auxiliou na localização de diversos apetrechos usados para promover o tráfico de drogas. Embalagens, balanças de precisão, mais de 1,8 mil porções de drogas e dinheiro foram encontrados.

Em outro local, 37 tijolos de maconha e mais 31 sacolas com entorpecentes, um rádio comunicador e um carro, com queixa de estelionato foram apreendidos. Conforme o Gaeco, o veículo era utilizado no transporte interestadual de drogas.

Segundo as informações da Polícia Militar, um dos presos na operação de hoje é acusado de homicídio contra um policial. O crime aconteceu em Jundiaí, em 2006. Ele também possui condenação por associação criminosa para o tráfico de drogas decorrente de operação anterior realizada pelo Gaeco de Campinas.

Operação Trinity

As investigações começaram após a apreensão de cerca de 180 quilos de maconha no interior de um veículo que, após perseguição policial, foi abandonado no município de Campo Limpo Paulista.

Durante as investigações, o condutor do carro foi identificado. Os policiais descobriram também o envolvimento de outro suspeito, que atuava na escolta de entorpecentes em viagem entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.