PM é flagrado pisando na cabeça de motorista de app em SP

No último domingo (8), um incidente envolvendo a Polícia Militar chamou atenção no bairro Jardim Miriam, localizado na Zona Sul de São Paulo. Durante uma abordagem policial, um motorista de aplicativo foi imobilizado de maneira controversa, conforme registrado em vídeo por uma testemunha.

De acordo com relatos das autoridades, o motorista teria desobedecido a uma ordem de parada, o que levou à intervenção de dois policiais. Na sequência dos acontecimentos, foi realizado um teste do bafômetro no condutor, cujo resultado indicou a presença de álcool.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que o motorista, já contido no chão por um dos policiais, teve sua cabeça pisoteada por outro agente. A ação gerou indignação entre os presentes, incluindo duas mulheres que tentaram interceder a favor do homem. Uma delas implorou pela soltura do motorista, afirmando que ele era morador da região, enquanto a outra denunciava o ocorrido como abuso de autoridade.

A situação escalou quando um dos policiais ordenou que as mulheres se afastassem e chegou a apontar sua arma para uma delas. Posteriormente, o motorista foi conduzido a uma unidade hospitalar para avaliação médica e, em seguida, encaminhado ao 98º Distrito Policial do Jardim Miriam.

Este episódio se soma a uma série de preocupações sobre a conduta policial em São Paulo, levantando questionamentos sobre o uso excessivo de força pelas forças de segurança durante as abordagens. O governo estadual, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, enfrenta desafios contínuos na área de segurança pública.